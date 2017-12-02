Боевики несколько часов обстреливали Марьинку

"Обстрел продолжался в течение нескольких часов: примерно с 18 вечера до 3 ночи. Сегодня утром улицы, которые попали под обстрел, обходит обзорная группа. Пока обнаружили один поврежденный дом - на улице Шевченко, 266, в нем живет два человека", - написал П.Жебривский.

По его словам, группа продолжает работу. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 26 раз обстреляли позиции ВС.