За минулу добу в зоні АТО один український військовий отримав поранення

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 26 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“Ситуація у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО, зокрема й із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню за темної пори доби”, — йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку понад три години ворог безперервно вів вогонь з усього арсеналу піхотного озброєння по оборонних укріпленнях Луганського, що на Світлодарській дузі. Тут же застосовував БМП та кожні три-чотири хвилини випускав по захисниках міни різних калібрів. З мінометів калібру 120 та 82 міліметри були обстріляні українські опорні пункти на підступах до Троїцького і Новотошківського. З гранатометів і стрілецької зброї загарбники порушували перемир’я біля Зайцевого та Кримського.

На Донецькому напрямку декілька разів з мінометів, гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї окупанти обстрілювали українських воїнів у передмісті Мар’їнки. Поблизу Авдіївки, Кам’янки, Березового, Невельського та Водяного ворог вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

“Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність ворога із гранатометів та стрілецької зброї.
У результаті ворожих обстрілів один наш військовий отримав поранення”, — повідомили у штабі.

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