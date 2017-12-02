За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранения

“Ситуация в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО, в том числе с вооружения, которое запрещено минскими договоренностями. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня с темное время суток”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении более 3 часов враг непрерывно вел огонь из всего арсенала пехотного вооружения по оборонным укреплениям Луганского, что на Светлодарской дуге. Здесь же применял БМП и каждые три-четыре минуты выпускал по защитниках мины различных калибров. С минометов калибра 120 и 82 миллиметра были обстреляны украинские опорные пункты на подступах к Троицкому и Новотошковскому. С гранатометов и стрелкового оружия захватчики нарушали перемирие у Зайцево и Крымского.

На Донецком направлении несколько раз из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия оккупанты обстреливали украинских воинов в пригороде Марьинки. Вблизи Авдеевки, Каменки, Березовой, Невельского и Водяного враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

“В целом, за прошедшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника из гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один наш военный получил ранения”, — сообщили в штабе.