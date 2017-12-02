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Бойовики протягом кількох годин обстрілювали Мар'їнку

Бойовики протягом кількох годин обстрілювали Мар'їнку

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Бойовики у п'ятницю ввечері протягом кількох годин обстрілювали Мар'їнку. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook, передає УНН.

"Обстріл тривав протягом кількох годин: приблизно з 18 вечора до 3 ночі. Сьогодні зранку вулиці, які потрапили під обстріл, обходить оглядова група. Поки що виявили один пошкоджений будинок – на вулиці Шевченка, 266, у ньому живе двоє людей", - написав П.Жебрівський.

За його словами, група продовжує роботу. Постраждалим буде надана уся необхідна допомога.

Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 26 разів обстріляли позиції ЗСУ.

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