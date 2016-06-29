Боевики усиливают позиции в районе Ясиноватой и Докучаевска - "Информационное сопротивление"

"Отмечается наличие артиллерийских и танковых подразделений боевиков на юго-восток от Докучаевска, а также к северу от этого населенного пункта. Также в этом районе боевики активно оборудуют вторую линию обороны (фиксируется строительная техника). Активно идет перегруппировка подразделений террористов на участке между Спартаком и Ясиноватой, отмечается усиление в районе Минерального, а также к северу от Ясиноватой (переброшены две "мотострелковые роты"). Всего на этих участках дополнительно появилось 15-16 единиц бронетехники, включая шесть танков. В район Спартака противник перебрасывает новые огневые группы (отмечалось перемещение нескольких грузовиков с ЗУ-23-2 и прицепленными 120-миллиметровыми минометами)", - сообщил Д.Тымчук.

К тому же, по данным "Информационного сопротивления", из Дебальцево в сторону Логвиново в Бахмутском районе зафиксировано передвижение колонны военной техники боевиков (танки, БТР и БМП). Общее количество - до 20 единиц.

Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО за сутки, с 28 на 29 июня, боевики 51 раз обстреляли позиции украинских военных.