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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики усиливают позиции в районе Ясиноватой и Докучаевска - "Информационное сопротивление"

Боевики усиливают позиции в районе Ясиноватой и Докучаевска - "Информационное сопротивление"

Киев • УНН

 • 4550 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. В районе Докучаевска боевики активно оборудуют вторую линию обороны, а на позиции под Ясиноватой переброшены две "мотострелковые роты". Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.

"Отмечается наличие артиллерийских и танковых подразделений боевиков на юго-восток от Докучаевска, а также к северу от этого населенного пункта. Также в этом районе боевики активно оборудуют вторую линию обороны (фиксируется строительная техника). Активно идет перегруппировка подразделений террористов на участке между Спартаком и Ясиноватой, отмечается усиление в районе Минерального, а также к северу от Ясиноватой (переброшены две "мотострелковые роты"). Всего на этих участках дополнительно появилось 15-16 единиц бронетехники, включая шесть танков. В район Спартака противник перебрасывает новые огневые группы (отмечалось перемещение нескольких грузовиков с ЗУ-23-2 и прицепленными 120-миллиметровыми минометами)", - сообщил Д.Тымчук.

К тому же, по данным "Информационного сопротивления", из Дебальцево в сторону Логвиново в Бахмутском районе зафиксировано передвижение колонны военной техники боевиков (танки, БТР и БМП). Общее количество - до 20 единиц.

Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО за сутки, с 28 на 29 июня, боевики 51 раз обстреляли позиции украинских военных.

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