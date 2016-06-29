Бойовики посилюють позиції у районі Ясинуватої і Докучаєвська - “Інформаційний спротив”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У районі Докучаєвська бойовики активно обладнують другу лінію оборони, а на позиції під Ясинуватою перекинуто дві “мотострілкові роти”. Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.
"Відзначається наявність артилерійських і танкових підрозділів бойовиків на південний схід від Докучаєвська, а також на північ від цього населеного пункту. Також у цьому районі бойовики активно обладнають другу лінію оборони (фіксується будівельна техніка). Активно йде перегрупування підрозділів терористів на ділянці між Спартаком і Ясинуватою, відзначається посилення в районі Мінерального, а також на північ від Ясинуватої (перекинуто дві “мотострілкові роти”). Всього на цих ділянках додатково з’явилося 15-16 одиниць бронетехніки, включаючи шість танків. У район Спартака противник перекидає нові вогневі групи (зазначалося переміщення декількох вантажівок з ЗУ-23-2 та причепленими 120-міліметровими мінометами)", - повідомив Д.Тимчук.
До того ж, за даними “Інформаційного спротиву”, з Дебальцевого у бік Логвинового у Бахмутському районі зафіксовано пересування колони військової техніки бойовиків (танки, БТР і БМП). Загальна кількість - до 20 одиниць.
Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 28 на 29 червня, бойовики 51 раз обстріляли позиції українських військових.