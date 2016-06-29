Боевики перебросили бронетехнику и минометы в район Светлодарской дуги

"Фиксируется усиления подразделений боевиков в "стыке "между" первым армейским корпусом ДНР" и "вторым армейским корпусом "ЛНР" в районе Светлодарской дуги. В частности, отмечается усиление бронетехникой (до переднего края переброшены до 20 единиц ББМ) и появление сразу нескольких "блуждающих" минометных подразделений (две из них оснащены 120-миллиметровыми минометами). В этом районе террористы в основном оперируют по направлению населенных пунктов Нижнее Лозовое и в районе Гольмовского", - сообщил Д.Тымчук.

Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО сутки, с 28 на 29 июня, боевики 51 раз обстреляли позиции украинских военных .