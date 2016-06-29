Бойовики перекинули бронетехніку і міномети у район Світлодарської дуги
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Бойовики посилюють позиції в районі Світлодарської дуги бронетехнікою і мінометними підрозділами. Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.
“Фіксується посилення підрозділів бойовиків в “стику” між “першим армійським корпусом ДНР” і “другим армійським корпусом „ЛНР“ в районі Світлодарської дуги. Зокрема, відзначається посилення бронетехнікою (до переднього краю перекинуто до 20 одиниць ББМ) і поява відразу декількох „блукаючих“ мінометних підрозділів (дві з них оснащені 120-міліметровими мінометами). У цьому районі терористи в основному оперують з напряму населених пунктів Нижнє Лозове і в районі Гольмівського”, — повідомив Д.Тимчук.
Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 28 на 29 червня, бойовики 51 раз обстріляли позиції українських військових.