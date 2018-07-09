Боевики обстреляли украинские позиции возле Лебединского с БМП и гранатометов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Незаконные вооруженные формирования с полуночи шесть раз обстреляли украинские позиции в зоне проведения операции Объединенных сил, потерь среди наших военных нет. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Начиная с полуночи, по состоянию на утро, зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов. Гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы российско-оккупационные войска применяли по нашим защитникам Новозвановки и четыре раза по защитникам Водяного. С вооружения БМП и гранатометов оккупанты применяли по защитниках Лебединского", - рассказал он.
Гуцуляк отметил, что в результате боевых действий с полуночи и до утра потерь среди украинских военных нет.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ ДНР" 21 раз нарушали режим прекращения огня.