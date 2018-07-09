Боевики обстреляли украинские позиции возле Лебединского с БМП и гранатометов

"Начиная с полуночи, по состоянию на утро, зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов. Гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы российско-оккупационные войска применяли по нашим защитникам Новозвановки и четыре раза по защитникам Водяного. С вооружения БМП и гранатометов оккупанты применяли по защитниках Лебединского", - рассказал он.

Гуцуляк отметил, что в результате боевых действий с полуночи и до утра потерь среди украинских военных нет.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ ДНР" 21 раз нарушали режим прекращения огня.