Бойовики обстріляли українські позиції біля Лебединського з БМП і гранатометів

“З опівночі, станом на ранок, зафіксовано 6 прицільних ворожих обстрілів. Гранатомети різних типів та великокаліберні кулемети російсько-окупаційні війська застосовували по наших захисниках Новозванівки та чотири рази по оборонцях Водяного. Із озброєння БМП та гранатометів окупанти застосовували по захисниках Лебединського”, — розповів він.

Гуцуляк зазначив, що внаслідок бойових дій з опівночі і до ранку втрат серед українських військових немає.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 21 раз порушували режим припинення вогню.