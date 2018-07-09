Бойовики обстріляли українські позиції біля Лебединського з БМП і гранатометів

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Незаконні збройні формування з опівночі шість разів обстріляли українські позиції у зоні проведення операції Об’єднаних сил, втрат серед наших військових немає. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“З опівночі, станом на ранок, зафіксовано 6 прицільних ворожих обстрілів. Гранатомети різних типів та великокаліберні кулемети російсько-окупаційні війська застосовували по наших захисниках Новозванівки та чотири рази по оборонцях Водяного. Із озброєння БМП та гранатометів окупанти застосовували по захисниках Лебединського”, — розповів він.

Гуцуляк зазначив, що внаслідок бойових дій з опівночі і до ранку втрат серед українських військових немає.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 21 раз порушували режим припинення вогню.

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