Бойовики обстріляли українські позиції біля Лебединського з БМП і гранатометів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Незаконні збройні формування з опівночі шість разів обстріляли українські позиції у зоні проведення операції Об’єднаних сил, втрат серед наших військових немає. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“З опівночі, станом на ранок, зафіксовано 6 прицільних ворожих обстрілів. Гранатомети різних типів та великокаліберні кулемети російсько-окупаційні війська застосовували по наших захисниках Новозванівки та чотири рази по оборонцях Водяного. Із озброєння БМП та гранатометів окупанти застосовували по захисниках Лебединського”, — розповів він.
Гуцуляк зазначив, що внаслідок бойових дій з опівночі і до ранку втрат серед українських військових немає.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 21 раз порушували режим припинення вогню.