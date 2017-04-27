Боевики обстреляли российский беспилотник на Донбассе - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Вчера, 26 апреля, с передовых позиций 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) был обстрелян беспилотный летательный аппарат российского производства "Орлан-10". Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает УНН.
"Противник продолжает терять вооружения и военную технику в связи с низкой организацией взаимодействия и несогласованностью действий подразделений. 26 апреля с.г. расчетом зенитной установки ЗУ-23-2 с передовых позиций 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) обстрелян беспилотный летательный аппарат российского производства "Орлан-10" из состава отдельной роты беспилотных летательных аппаратов 2-го АК ВС РФ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, боевики убили сослуживца в пьяной драке на Донбассе.