Боевики обстреляли российский беспилотник на Донбассе - разведка

"Противник продолжает терять вооружения и военную технику в связи с низкой организацией взаимодействия и несогласованностью действий подразделений. 26 апреля с.г. расчетом зенитной установки ЗУ-23-2 с передовых позиций 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) обстрелян беспилотный летательный аппарат российского производства "Орлан-10" из состава отдельной роты беспилотных летательных аппаратов 2-го АК ВС РФ", - говорится в сообщении.

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