Бойовики обстріляли російський безпілотник на Донбасі - розвідка

“Противник продовжує втрачати озброєння та військову техніку у зв’язку з низькою організацією взаємодії та неузгодженістю дій підрозділів. 26 квітня ц.р. розрахунком зенітної установки ЗУ-23-2 з передових позицій 2-ї окремої мотострілецької бригади (Луганськ) обстріляно безпілотний літальний апарат російського виробництва „Орлан-10“ зі складу окремої роти безпілотних літальних апаратів 2-го АК ЗС РФ”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, бойовики вбили товариша по службі у п’яній бійці на Донбасі.