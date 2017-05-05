Боевики обстреляли район больницы в Красногоровке, пострадала женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Красногоровке боевики обстреляли район городской больницы, в результате чего местная жительница получила осколочное ранение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"Красногоровка. Только что боевики обстреляли район городской больницы, разбиты несколько окон здания. Также повреждение получил нежилой частный дом на ул.Грушевского. Во время обстрела получила осколочное ранение местная жительница, 1960 г.р. Сейчас госпитализирована в больницу", - сообщил В.Аброськин.
Напомним, за прошедшие сутки, 4 мая, в зоне проведения АТО десять военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.