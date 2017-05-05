Боевики обстреляли район больницы в Красногоровке, пострадала женщина

"Красногоровка. Только что боевики обстреляли район городской больницы, разбиты несколько окон здания. Также повреждение получил нежилой частный дом на ул.Грушевского. Во время обстрела получила осколочное ранение местная жительница, 1960 г.р. Сейчас госпитализирована в больницу", - сообщил В.Аброськин.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 мая, в зоне проведения АТО десять военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.