Бойовики обстріляли район лікарні в Красногорівці, постраждала жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Красногорівці бойовики обстріляли район міської лікарні, внаслідок чого місцева жителька отримала осколкове поранення. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, передає УНН.
“Красногорівка. Щойно бойовики обстріляли район міської лікарні, розбиті декілька вікон будівлі. Також пошкодження зазнав нежитловий приватний будинок на вул. Грушевського. Під час обстрілу отримала осколкове порання місцева жителька, 1960 р.н. Наразі госпіталізована до лікарні”, — повідомив В.Аброськін.
Нагадаємо, за минулу добу, 4 травня, у зоні проведення АТО десять військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.