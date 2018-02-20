Боевики обстреляли позиции сил АТО: военный погиб, еще трое - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В зоне проведения антитеррористической операции с начала суток в результате обстрела боевиков 1 украинский военный погиб, еще трое получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные войска продолжали сознательно нарушать режим прекращения огня ... В результате огня агрессора, к сожалению, погиб один украинский воин, еще трое наших военных получили ранения", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе нескольких боевиков отправили в Ростовскую область по новую технику
Как отмечается, на Луганском направлении враг из 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов неоднократно вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреливали опорные пункты украинских защитников Крымского. Вблизи Катериновки оккупанты нарушали перемирие из гранатометов.
На Донецком направлении по позициям сил АТО вблизи населенного пункта Пески противник применил 82-мм минометы, вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы. Также из минометов калибра 120-мм оккупанты вели огонь по нашим укреплениям у Ломакино.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За минувшие сутки зоне АТО погиб один военнослужащий, четверо - получили ранения
В общем, с начала суток, зафиксировано 8 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.
Как сообщал УНН, вчера во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили еще двое украинских военных.