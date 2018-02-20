Бойовики обстріляли позиції сил АТО: військовий загинув, ще троє - поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У зоні проведення антитерористичної операції з початку доби внаслідок обстрілу бойовиків 1 український військовий загинув, ще троє отримали поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Протягом сьогоднішнього дня російсько-окупаційні війська продовжували свідомо порушувати режим припинення вогню... Унаслідок вогню агресора, на жаль, загинув один український воїн, ще троє наших військових зазнали поранення”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, на Луганському напрямку ворог зі 120-ти та 82-мм мінометів, озброєння БМП, зенітної установки та гранатометів неодноразово вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Троїцьке. З мінометів, гранатометів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали опорні пункти українських оборонців Кримського. Поблизу Катеринівки окупанти порушували перемир’я з гранатометів.
На Донецькому напрямку по позиціях сил АТО поблизу населеного пункту Піски противник застосував 82-мм міномети, озброєння БМП та великокаліберні кулемети. Також з мінометів калібру 120-мм окупанти вели вогонь по наших укріпленнях біля Ломакиного.
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Загалом, від початку доби, зафіксовано 8 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.
Як повідомляв УНН, вчора під час виконання бойового завдання, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, поранень зазнали ще двоє українських військових.