Бойовики обстріляли позиції сил АТО: військовий загинув, ще троє - поранено

КИЇВ. 20 лютого. УНН. У зоні проведення антитерористичної операції з початку доби внаслідок обстрілу бойовиків 1 український військовий загинув, ще троє отримали поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.