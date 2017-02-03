Боевики обстреляли похороны в Марьинке

"Сегодня похоронили 7-летнего Богдана и его бабушку Нину. Во время похоронной панихиды, которую вел пастор Александр Хомченко постоянно шел обстрел. Не было долгой похоронной процессии, духового оркестра, пламенных речей, только короткая проповедь с молитвой, под грохот канонады", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики с начала суток 66 раз обстреляли позиции сил АТО.

Как сообщал УНН, двое украинских военных погибли в зоне АТО с начала суток.