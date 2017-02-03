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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 55413 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Бойовики обстріляли похорони у Мар’їнці

Київ • УНН

 • 9766 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Бойовики обстріляли похорон у Мар’їнці. Про це повідомляють на сторінці у Facebook громадської організації "Марьинка центр помощи", передає УНН.

Бойовики обстріляли похорони у Мар’їнці

“Сьогодні 7 поховали річного Богдана, і його бабусю Ніну. Під час похоронної панахиди, яку вів пастор Олександр Хомченко постійно йшов обстріл. Не було довгої похоронної процесії, духового оркестру, полум’яних промов, лише коротка проповідь з молитвою, під гуркіт канонади”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бойовики з початку доби 66 разів обстріляли позиції сил АТО.

Як повідомляв УНН, двоє українських військових загинули в зоні АТО з початку доби.

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