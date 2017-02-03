Бойовики обстріляли похорони у Мар’їнці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Бойовики обстріляли похорон у Мар’їнці. Про це повідомляють на сторінці у Facebook громадської організації "Марьинка центр помощи", передає УНН.
“Сьогодні 7 поховали річного Богдана, і його бабусю Ніну. Під час похоронної панахиди, яку вів пастор Олександр Хомченко постійно йшов обстріл. Не було довгої похоронної процесії, духового оркестру, полум’яних промов, лише коротка проповідь з молитвою, під гуркіт канонади”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, бойовики з початку доби 66 разів обстріляли позиції сил АТО.
Як повідомляв УНН, двоє українських військових загинули в зоні АТО з початку доби.