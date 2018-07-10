Боевики обстреляли населенный пункт на Донбассе – ООС

"Сегодня, 10 июля, в очередной раз со стороны неподконтрольного украинской власти населенного пункта Золотого-5 противник коварно обстрелял жилые кварталы жителей Золотого-4", - говорится в сообщении.

Разрушению подверглись дворы, расположенные в центре поселка.

"Чудом пришлось избежать жертв среди гражданского населения. Предоставить помощь пострадавшим на место происшествия прибыли группы гражданско-военного сотрудничества и правоохранители. По данному факту сообщено представителям СЦКК и международным наблюдательным миссиям", - отметили в ООС.

Напомним, 1 июля представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец заявил, что Золотое-4 Луганской области был освобожден.