Бойовики обстріляли населений пункт на Донбасі – ООС

"Сьогодні, 10 липня, в чергове з боку непідконтрольного українській владі населеного пункту Золотого-5 противник підступно обстріляв житлові квартали мешканців Золотого-4", - йдеться в повідомленні.

Руйнування зазнали подвір'я, розташовані в центрі селища.

"Дивом довелося уникнути жертв серед цивільного населення. Надати допомоги постраждалим на місце події прибули групи цивільно-військового співробітництва та правоохоронці. За даним фактом повідомлено представників СЦКК та міжнародні спостережні місії", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, 1 липня представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубец заявив, що Золоте-4 Луганської області було звільнено.