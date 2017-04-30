Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка" из гранатометов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Боевики из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли контрольный пост "Марьинка", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Вчера около 20:00 российские наемники обстреляли контрольный пост "Марьинка" на направлении КПВВ "Марьинка". Огонь террористы вели из населенного пункта Александровка, что на неконтролируемой территории, с использованием стрелкового оружия и гранатометов", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что пострадавших среди граждан и военнослужащих нет, пограничники в ответ огонь не открывали.
Как сообщал УНН, в результате обстрела Авдеевки повреждены три частных дома.