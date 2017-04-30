Бойовики обстріляли контрольний пост “Мар’їнка” з гранатометів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Бойовики зі стрілецької зброї та гранатометів обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”, передає УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Вчора близько 20:00 російські найманці обстріляли контрольний пост "Мар’їнка", що на напрямку КПВВ "Мар’їнка". Вогонь терористи вели з населеного пункту Олександрівка, що на неконтрольованій території, з використанням стрілецької зброї та гранатометів”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що постраждалих серед громадян та військовослужбовців немає, прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілу Авдіївки пошкоджено три приватні будинки.