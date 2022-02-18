В Донецкой области боевики обстреляли железную дорогу

Детали

"Примерно в 8 часов утра, недалеко от железнодорожной станции Скотувата, начался артобстрел. Заметим, что на этом участке Донецкой железной дороги проводятся ремонто-восстановительные работы. Но даже после предоставления гарантий о прекращении огня, соблюдать их на неподконтрольной территории не стали. Все работы были прекращены, а работники доставлены в хранилища, что помогло избежать жертв", — говорится в сообщении.

Как отметили, из-за непредсказуемой ситуации и возможных новых обстрелов Донецкая железная дорога временно ограничила движение пригородных пассажирских и грузовых поездов к станции Фенольная.

Напомним

17 февраля российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.

Позже в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка. Один из снарядов попал во двор Врубовского лицея. На момент обстрела в здании находилось 30 учеников и 14 человек персонала.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и лицея в Луганской области.

Всего за прошедшие сутки, 17 февраля, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.