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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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У Донецькій області бойовики обстріляли залізницю

У Донецькій області бойовики обстріляли залізницю

Київ • УНН

 • 16981 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні у Донецькій області бойовики відкрили вогонь поблизу залізничної станції Скотувата, на якій проводили  ремонто-відновлювальні роботи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Донецьку залізницю.

Деталі

"Приблизно о 8 годині ранку, неподалік від залізничної станції Скотувата, почався артобстріл. Зауважимо, що на цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали. Усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв", — ідеться у повідомленні.

Як зазначили, через непередбачувану ситуацію та можливі нові обстріли Донецька залізниця тимчасово обмежила рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна.

Нагадаємо

17 лютого російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.

Згодом на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка. Один із снарядів потрапив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу у будівлі перебувало 30 учнів та 14 осіб персоналу.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та ліцею на Луганщині.

Усього протягом минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань РФ зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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