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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 45044 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 64692 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100521 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108186 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116097 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121555 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132743 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146760 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148057 просмотра

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Боевики обстреляли Авдеевку, разрушено два частных дома - штаб

Боевики обстреляли Авдеевку, разрушено два частных дома - штаб

Киев  •  УНН

 • 8999 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики дважды из 120-мм минометов обстреляли жилые кварталы Авдеевки, вследствие чего разрушено два частных дома и сарай. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксирован один обстрел. В частности, на Донецком направлении с 120 мм минометов враг обстрелял населенный пункт Авдеевка. Всего было осуществлено шесть минометных выстрелов. По предварительной информации разрушены два приусадебных дома и сарай", - говорится в сообщении.

В то же время на Луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинским защитниками.

Напомним, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования придерживались перемирия, которое было установлено в рамках переговоров трехстороннего контактной группы.

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