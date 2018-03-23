Бойовики обстріляли Авдіївку, зруйновано два приватні будинки - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. З початку доби у зонеі проведення антитерористичної операції бойовикі двічи із 120-мм мінометів обстріляли житлові квартали Авдіївки, у наслідок чого зруйновано два приватні будинки та сарай. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню. Від початку доби зафіксовано один обстріл. Зокрема на Донецькому напрямку зі 120 мм мінометів ворог обстріляв населений пункт Авдіївка. Загалом було здійснено шість мінометних пострілів. За попередньою інформацією зруйновано два присадибних будинки та сарай”, - йдеться у повідомленні.
Водночас на Луганському напрямку обстрілів з боку противника не зафіксовано. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована українськими захисниками.
Нагадаємо, минулої доби незаконні збройні формування дотримувалися перемир’я, яке було встановлене в рамках переговорів Трьохсторонньої контактної групи.