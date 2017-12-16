Боевики обстрелом сорвали ремонт ЛЭП на окраине Травневого
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Сегодня, 16 декабря, в 12:15 в течение часа российско-оккупационные войска осуществляли прицельный обстрел из стрелкового оружия по окраине населенного пункта Травневое, сорвав ремонт поврежденной ЛЭП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Как отмечается, огонь велся с временно оккупированного поселка Гольмовский.
"Этими провокационными действиями противник сорвал плановые работы, которые осуществляли работники ДТЭК по ремонтно-восстановительным работам на поврежденной линии электропередач. В это же время, представители ГСЧС Украины проводили восстановление поврежденных жилых домов. Из-за сильного огня и опасности для жизни, военнослужащие были вынуждены осуществить эвакуацию ремонтно-восстановительных групп ДТЭК и спасателей", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе, целенаправленные провокации со стороны противника сорвали ряд социально важных мероприятий для местного населения.
"Эти провокации направлены на возмущение жителей прифронтовых населенных пунктов с целью негативного отношения, а иногда и агрессии в сторону украинских войск. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины и вести провокационный огонь по позициям Вооруженных сил Украины на разных участках линии разграничения", - говорится в сообщении.
Напомним, в "ДНР" сняли постановочные ролики якобы нарушений минских соглашений со стороны ВСУ.