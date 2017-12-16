Боевики обстрелом сорвали ремонт ЛЭП на окраине Травневого

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 94549 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101205 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101587 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115245 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102946 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105611 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112518 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117208 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123029 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134719 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Боевики обстрелом сорвали ремонт ЛЭП на окраине Травневого

Боевики обстрелом сорвали ремонт ЛЭП на окраине Травневого

Киев  •  УНН

 • 10080 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Сегодня, 16 декабря, в 12:15 в течение часа российско-оккупационные войска осуществляли прицельный обстрел из стрелкового оружия по окраине населенного пункта Травневое, сорвав ремонт поврежденной ЛЭП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Как отмечается, огонь велся с временно оккупированного поселка Гольмовский.

"Этими провокационными действиями противник сорвал плановые работы, которые осуществляли работники ДТЭК по ремонтно-восстановительным работам на поврежденной линии электропередач. В это же время, представители ГСЧС Украины проводили восстановление поврежденных жилых домов. Из-за сильного огня и опасности для жизни, военнослужащие были вынуждены осуществить эвакуацию ремонтно-восстановительных групп ДТЭК и спасателей", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, целенаправленные провокации со стороны противника сорвали ряд социально важных мероприятий для местного населения.

"Эти провокации направлены на возмущение жителей прифронтовых населенных пунктов с целью негативного отношения, а иногда и агрессии в сторону украинских войск. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины и вести провокационный огонь по позициям Вооруженных сил Украины на разных участках линии разграничения", - говорится в сообщении.

Напомним, в "ДНР" сняли постановочные ролики якобы нарушений минских соглашений со стороны ВСУ.

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