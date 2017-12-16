Бойовики обстрілом зірвали ремонт ЛЕП на околиці Травневого
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Сьогодні, 16 грудня, о 12:15 протягом години російсько-окупаційні війська здійснювали прицільний обстріл зі стрілецької зброї по околиці населеного пункту Травневе, зірвавши ремонт пошкодженої ЛЕП. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Як зазначається, вогонь вівся з тимчасово окупованого селища Гольмівський.
"Цими провокативними діями противник зірвав планові роботи, які здійснювали працівники ДТЕК щодо ремонтно-відновлювальних робіт на пошкодженій лінії електропередач. У цей же час, представники ДСНС України проводили відновлення пошкоджених житлових будинків. Через сильний вогонь та небезпеку для життя, військовослужбовці були змушені здійснити евакуацію ремонтно-відновлювальних груп ДТЕК та рятівників", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі, цілеспрямовані провокації з боку противника зірвали низку соціально важливих заходів для місцевого населення.
"Ці провокації спрямовані на обурення мешканців прифронтових населених пунктів з метою негативного ставлення, а іноді і агресії в бік українських військ. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші та вести провокативний вогонь по позиціях Збройних сил України на різних ділянках лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у "ДНР" зняли постановочні ролики нібито порушень мінських угод з боку ЗСУ.