Боевики наращивают количество диверсантов - разведка

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование наращивает количество разведывательных групп и интенсивность их применения в районах линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Указано, что наибольшая активность указанных групп наблюдается на Бахмутском, Торецком, Северодонецком, Попаснянском и Мариупольском направлениях.

"При этом, с начала этого года противником принимаются меры по повышению уровня взаимодействия разведывательных групп со снайперскими и артиллерийскими (минометными) подразделениями. Таким образом оккупанты пытаются повысить эффективность разведки по поиску и обнаружению потенциальных целей для нанесения потерь личного состава объединенных сил" , - сообщили в пресс-службе.

Напомним, боевики продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры.