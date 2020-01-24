Боевики наращивают количество диверсантов - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. По данным разведки, боевики наращивают количество разведывательных групп и интенсивность их применения в районах линии соприкосновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование наращивает количество разведывательных групп и интенсивность их применения в районах линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
Указано, что наибольшая активность указанных групп наблюдается на Бахмутском, Торецком, Северодонецком, Попаснянском и Мариупольском направлениях.
"При этом, с начала этого года противником принимаются меры по повышению уровня взаимодействия разведывательных групп со снайперскими и артиллерийскими (минометными) подразделениями. Таким образом оккупанты пытаются повысить эффективность разведки по поиску и обнаружению потенциальных целей для нанесения потерь личного состава объединенных сил" , - сообщили в пресс-службе.
Напомним, боевики продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры.