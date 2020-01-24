Бойовики нарощують кількість диверсантів – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. За даними розвідки, бойовики нарощують кількість розвідувальних груп та інтенсивність їх застосування в районах лінії зіткнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу штабу ООС.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування нарощує кількість розвідувальних груп та інтенсивність їх застосування у районах лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що найбільша активність зазначених груп спостерігається на Бахмутському, Торецькому, Сєверодонецькому, Попаснянському та Маріупольському напрямках.
"При цьому, з початку цього року противником вживаються заходи з підвищення рівня взаємодії розвідувальних груп зі снайперськими та артилерійськими (мінометними) підрозділами. У такий спосіб окупанти намагаються підвищити ефективність розвідки з пошуку та виявлення потенційних цілей для нанесення втрат особову складу об’єднаних сил", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, бойовики продовжують обстрілювати об’єкти цивільної інфраструктури.