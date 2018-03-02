Боевики на Донбассе осуществили шесть обстрелов: один военный погиб, двое - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. С начала суток боевики шесть раз обстреляли позиции сил АТО, в результате чего один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать укрепления Вооруженных Сил Украины из запрещенного минскими договоренностями вооружения ... В общем, с начала сегодняшних суток, зафиксировано 6 вражеских обстрелов. В результате этих действий, к сожалению, погиб украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на луганском направлении враг применил 120-мм минометы по нашим позициям вблизи Троицкого.
На донецком направлении противник неоднократно, из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия обстреливал украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб но не был ранен.