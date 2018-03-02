Бойовики на Донбасі здійснили шість обстрілів: один військовий загинув, двоє - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. З початку доби бойовики шість разів обстріляли позиції сил АТО, у результаті чого один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати укріплення Збройних Сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння... Загалом, від початку сьогоднішньої доби, зафіксовано 6 ворожих обстрілів. Унаслідок цих дій, на жаль, загинув український воїн, ще двоє наших захисників отримали поранення”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на Луганському напрямку ворог застосував 120-мм міномети по наших позиціях поблизу Троїцького.
На Донецькому напрямку противник неодноразово, з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї обстрілював українські опорні пункти у передмісті Авдіївки.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув та не був поранений.