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Боевики на Донбассе осуществили 7 обстрелов позиций украинских военных

Киев • УНН

 • 6859 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В течение суток, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий потерь среди военнослужащих ООС нет, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных Сил.

Боевики на Донбассе осуществили 7 обстрелов позиций украинских военных

"В течение суток российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что в течение суток враг дважды открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новоалександровки на Попаснянском направлении.

С минометов калибра 82 мм враг совершил обстрел позиций Объединенных сил в районе хутора Вильный на Попаснянском направлении, Зайцево, на Горловском направлении и шахты Бутовка на Донецком направлении.

Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Новозвановка на Попаснянском направлении, Березовое на Донецком направлении и Чермалык на Мариупольском направлении.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 9 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

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