ООС: бойовики 14 разів порушували режим припинення вогню, поранено військового ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Протягом минулої доби, 9 грудня, у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики: "відкривали прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об’єднаних сил неподалік Новотошківського, що на Луганщині та хутора Вільного — на Попаснянському напрямку. Загалом, для обстрілів, противник використав 19 мін. По опорних пунктах наших військ поблизу населених, Станиця Луганська, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, шахта Бутівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове російські бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї“.
“В ході бойових дій, 9 грудня, поранення зазнав один військовослужбовець Об’єднаних сил. За даними розвідки, протягом 9 грудня, 2 бойовиків було знищено, а ще 4 — поранено”, — повідомили у прес-центрі ООС.