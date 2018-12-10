ООС: боевики 14 раз нарушали режим прекращения огня, ранен военный ВСУ

Военные сообщили, что боевики: “открывали прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новотошковское, что в Луганской области и хутора Свободного — на Попаснянском направлении. В общем, для обстрелов, противник использовал 19 мин. По опорным пунктам наших войск вблизи населенных, Станица Луганская, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, шахта Бутовка, Павлополь, Водяное и Гнутово российские боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”.

“В ходе боевых действий, 9 декабря, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил. По данным разведки, в течение 9 декабря, 2 боевиков были уничтожены, а еще 4 — ранены”, — сообщили в пресс-центре ООС.