Бойовики на Донбасі здійснили 7 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Упродовж доби, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців ООС немає, передає УНН з посиланням на прес-центр Операції Об’єднаних Сил.
“Упродовж доби російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, зазначається, що впродовж доби ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм по позиціях Об’єднаних сил неподалік Новоолександрівки на Попаснянському напрямку.
З мінометів калібру 82 мм ворог здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил в районі хутора Вільний на Попаснянському напрямку, Зайцевого, на Горлівському напрямку та шахти Бутівка на Донецькому напрямку.
Також російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Новозванівка на Попаснянському напрямку, Березове на Донецькому напрямку та Чермалик на Маріупольському напрямку.
“Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил протягом поточної доби немає”, — зазначили в прес-центрі.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби, 9 грудня, у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.