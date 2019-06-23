Боевики на Донбассе совершили 12 обстрелов, двое военных ранены

"С начала суток враг двенадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНН, 22 июня вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня.