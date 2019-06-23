Боевики на Донбассе совершили 12 обстрелов, двое военных ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. С начала суток боевики на Донбассе двенадцать раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"С начала суток враг двенадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.
"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре.
Как сообщал УНН, 22 июня вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня.