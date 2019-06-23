Бойовики на Донбасі здійснили 12 обстрілів, двоє військових поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Від початку доби бойовики на Донбасі дванадцять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
“Від початку доби ворог дванадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, внаслідок ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення.
“На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються”, — додали у прес-центрі.
Як повідомляв УНН, 22 червня збройні формування Російської Федерації 31 раз порушили режим припинення вогню.