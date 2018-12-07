Боевики на Донбассе применили вооружение БМП и противотанковые гранатометы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В течение сегодняшнего дня незаконные вооруженные формирования совершили 5 обстрелов по позициям Объединенных сил на Донбассе, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба Объединенных сил.
“В течение суток, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня ... Подразделения обороняющихся принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал”, - рассказали в пресс-центре.
По информации штаба, неподалеку Тарамчука, на мариупольском направлении, оккупанты открывали прицельный огонь из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра.
“В районе Песков, Чермалыка и Гнутово захватчики обстреливали украинских военных из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, вблизи Зайцево, противник применил вооружения БМП и подствольные гранатометы”, - уточнили в штабе.
В то же время в ООС заверили, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем.
Напомним, за минувшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям наших войск и продолжили применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.