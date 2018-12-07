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Бойовики на Донбасі застосували озброєння БМП і протитанкові гранатомети

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Протягом сьогоднішнього дня незаконні збройні формування здійснили 5 обстрілів по позиціях Об’єднаних сил на Донбасі, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу Об’єднаних сил.

Бойовики на Донбасі застосували озброєння БМП і протитанкові гранатомети

«Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню… Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів. У ході бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав», - розповіли у прес-центрі.

За інформацією штабу, неподалік Тарамчука, на маріупольському напрямку, окупанти відкривали прицільний вогонь зі стрілецької зброї та кулеметів великого калібру.

«У районі Пісків, Чермалика і Гнутового загарбники обстрілювали українських військових з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, поблизу Зайцевого, противник застосував озброєння БМП і підствольні гранатомети», - уточнили у штабі.

Водночас в ООС запевнили, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ та продовжили застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. 

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