Боевики на Донбассе с начала суток 8 раз нарушили режим тишины

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106264 просмотра

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 123024 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106836 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. С полуночи российско-террористические войска провели 8 прицельных обстрелов позиций сил АТО. Почти в каждом случае наши воины давали агрессору адекватный ответ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом УНН сообщили в пресс-центре АТО.

В пресс-центре отметили, что российско-оккупационные войска продолжали вести огонь по позициям сил АТО, применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Эпицентром, по данным штаба, напряженности стало донецкое направление.

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"Наибольшая интенсивность вражеских провокаций наблюдалась в районе Авдеевки. Здесь противник обстреливал украинских воинов из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в течение четырех часов. Кроме того, под огонь из минометов и пехотного вооружения попали позиции Вооруженных Сил Украины вокруг Песков, а из гранатометов захватчики стреляли вблизи шахты Бутовка", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что на Приазовье боевики еще утром выпустили десять мин 82-го калибра по защитникам Чермалыка, а после обеда, из 120-мм минометов и легкого пехотного вооружения вели огонь по защитникам Гнутово. С гранатометов враг обстреливал наши опорные пункты возле Широкино, а из стрелкового оружия - оборонительные укрепления неподалеку Старогнатовки и Марьинки.

"На Луганском направлении в течение дня не зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки боевики 39 раз нарушили перемирие, ни один украинский воин не пострадал.

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