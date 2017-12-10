Бойовики на Донбасі з початку доби 8 разів порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Від опівночі російсько-терористичні війська провели 8 прицільних обстрілів позицій сил АТО. Майже у кожному випадку наші воїни давали агресору адекватну відповідь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це УНН повдіомили у прес-центрі АТО.
У прес-центрі відзначили, що російсько-окупаційні війська продовжували вести вогонь по позиціях сил АТО, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Епіцентром, за даними штабу, напруженості став Донецький напрямок.
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"Найбільша інтенсивність ворожих провокацій спостерігалася у районі Авдіївки. Тут противник обстрілював українських воїнів з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї впродовж чотирьох годин. Крім того, під вогонь з мінометів і піхотного озброєння потрапили позиції Збройних Сил України довкола Пісків, а з гранатометів загарбники стріляли поблизу шахти Бутівка", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі зазначили, що на Приазов’ї бойовики ще зранку випустили десять мін 82-го калібру по оборонцях Чермалика, а по обіді, зі 120-мм мінометів та легкого піхотного озброєння вели вогонь по захисниках Гнутового. З гранатометів ворог обстрілював наша опорні пункти біля Широкиного, а зі стрілецької зброї – оборонні укріплення неподалік Старогнатівки та Мар’їнки.
"На Луганському напрямку протягом дня не зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 39 разів порушили перемир'я, жоден український воїн не постраждав.