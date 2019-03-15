Боевики на Донбассе трижды нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В течение суток боевики трижды открывал огонь по позициям Объединенных сил. Потерь среди украинских военных нет, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение суток противник трижды открывал огонь по позициям наших войск. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - из минометов калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета - в районе населенного пункта Новоселовка друга.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил два обстрелы наших позиций: с противотанкового ракетного комплекса - в районе населенного пункта Новозвановка; с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов - вблизи села Крымское", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, потерь среди наших защитников нет.
"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - сообщили в пресс-центре.
Напомним, с начала суток в зоне ООС не было ни одного вражеского выстрела.