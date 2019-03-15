Бойовики на Донбасі тричі порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Протягом доби бойовики тричі відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Втрат серед українських військових немає, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
"Протягом доби противник тричі відкривав вогонь по позиціях наших військ. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" – із мінометів калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомета – у районі населеного пункту Новоселівка друга.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив два обстріли наших позицій: з протитанкового ракетного комплексу – у районі населеного пункту Новозванівка; з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів – поблизу села Кримське", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, втрат серед наших захисників немає.
"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - повідомили в прес-центрі.
Нагадаємо, від початку доби в зоні ООС не було жодного ворожого пострілу.