Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим "тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В течение суток российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов нет. Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает корреспондент УНН.
"В течение суток, по состоянию на 18.00 российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями", - сообщили в пресс-центре.
Так, в частности, оккупационные войска осуществили обстрелы из артиллерии калибра 152 мм и из минометов калибра 120 мм по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское на Луганском направлении.
Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Славное Авдеевка на Донецком направлении, а также в районе населенных пунктов Лебединский, Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении.
"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 17 декабря российские боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня.