Бойовики на Донбасі сім разів порушили режим "тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Протягом доби російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок обстрілів немає. Про це повідомляє прес-центр ООС, передає кореспондент УНН.
“Протягом поточної доби, станом на 18-у годину російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 2 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами”, — повідомили у прес-центрі.
Так, зокрема, окупаційні війська здійснили обстріли з артилерії калібру 152 мм та з мінометів калібру 120 мм по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Новотошківське на Луганському напрямку.
Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Славне, Авдіївка на Донецькому напрямку, а також в районі населених пунктів Лебединське, Чермалик, Павлопіль на Маріупольському напрямку.
“Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил протягом поточної доби немає”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 17 грудня російські бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню.