ООС: бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. 17 грудня російські бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики вели вогонь по: "опорним пунктам наших військ, які були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку, в районі населеного пункту Луганське на Світлодарському напрямку, поблизу населених пунктів Мар'їнка, Тарамчук, Славне - на Донецькому напрямку, а також в районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку".
"Внаслідок бойових дій, жоден український військовий не постраждав. За даними розвідки, 17 грудня одного бойовика було знищено та 4 поранено. Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових в районі селища Славне на Донецькому напрямку, а також в районі населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", — додали у прес-центрі ООС.