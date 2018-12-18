ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики вели огонь по: “опорным пунктам наших войск, были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе населенного пункта Луганское на Светлодарск направлении, вблизи населенных пунктов Мариинка, Тарамчук, Славное — на Донецком направлении, а также в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении”.

“В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал. По данным разведки, 17 декабря одного боевика были уничтожены и 4 ранены. В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных в районе поселка Славное на Донецком направлении, а также в районе населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет”, — добавили в пресс-центре ООС.