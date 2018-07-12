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Боевики на Донбассе самовольно покидают позиции и отказываются выполнять задачи - разведка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Боевики на Донбассе самовольно покидают боевые позиции и отказываются выполнять задание. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

Так, по информации разведки, среди личного состава соединений и частей 1 и 2 АК российско-оккупационных войск растет недовольство постоянными физическими нагрузками и жесткими методами управления кадровых российских офицеров.

"В частности, возмущение т.н. военнослужащих вызывает оформления ранений как бытовых травм и освобождения погибших предыдущим числом. У оккупантов отмечаются отдельные случаи самовольного оставления мест несения службы и отказа выполнять боевые задачи на передовых позициях", - сообщил Гуцуляк.

С целью сохранения контроля над подчиненными, русское командование распространяет слухи о захвате Объединенными силами в плен военнослужащих оккупационных войск, и отдано распоряжение командирам частей и подразделений по проведению дополнительных внезапных проверок наличия личного состава на передовых позициях.

Напомним, в полевых госпиталях российских оккупационных войск и медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, расположенных вблизи линии соприкосновения, отмечается дефицит отдельных групп лекарственных препаратов, в том числе противошоковых, сильнодействующих обезболивающих и компонентов крови.

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