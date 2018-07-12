Боевики на Донбассе самовольно покидают позиции и отказываются выполнять задачи - разведка

Так, по информации разведки, среди личного состава соединений и частей 1 и 2 АК российско-оккупационных войск растет недовольство постоянными физическими нагрузками и жесткими методами управления кадровых российских офицеров.



"В частности, возмущение т.н. военнослужащих вызывает оформления ранений как бытовых травм и освобождения погибших предыдущим числом. У оккупантов отмечаются отдельные случаи самовольного оставления мест несения службы и отказа выполнять боевые задачи на передовых позициях", - сообщил Гуцуляк.



С целью сохранения контроля над подчиненными, русское командование распространяет слухи о захвате Объединенными силами в плен военнослужащих оккупационных войск, и отдано распоряжение командирам частей и подразделений по проведению дополнительных внезапных проверок наличия личного состава на передовых позициях.



Напомним, в полевых госпиталях российских оккупационных войск и медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, расположенных вблизи линии соприкосновения, отмечается дефицит отдельных групп лекарственных препаратов, в том числе противошоковых, сильнодействующих обезболивающих и компонентов крови.



