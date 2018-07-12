Бойовики на Донбасі самовільно покидають позиції та відмовляються виконувати завдання – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Бойовики на Донбасі самовільно покидають бойові позиції та відмовляються виконувати завдання. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
Так, за інформацією розвідки, серед особового складу з’єднань і частин 1 та 2 АК російсько-окупаційних військ зростає невдоволення постійними фізичними навантаженнями та жорсткими методами управління кадрових російських офіцерів.
"Зокрема, обурення т.зв. військовослужбовців викликає оформлення поранень як побутових травм та звільнення загиблих попереднім числом. У окупантів відмічаються непоодинокі випадки самовільного залишення місць несення служби та відмови виконувати бойові завдання на передових позиціях", - повідомив Гуцуляк.
З метою збереження контролю над підлеглими, російське командування розповсюджує чутки щодо захоплення Об’єднаними силами в полон військовослужбовців окупаційних військ, та віддано розпорядження командирам частин і підрозділів щодо проведення додаткових раптових перевірок наявності особового складу на передових позиціях.
Нагадаємо, у польових шпиталях російських окупаційних військ і медичних закладах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, що розташовані поблизу лінії зіткнення, відмічається дефіцит окремих груп лікарських препаратів, у тому числі протишокових, сильнодійних знеболювальних та компонентів крові.